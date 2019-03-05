Колядки на масницю. Кого перевірять силові структури

С активным развитием бизнеса не менее активно развиваются направления работы силовых структур, желающих проверить всю подноготную финансово успешных компаний.

Проведение обысков — пожалуй, самый популярный способ знакомства силовиков с компаниями.

По данным из открытых источников, в 2018 году в Украине было проведено около 120 тыс обысков, в то время как в 2016 году эта цифра едва ли достигала 90 тыс.

Темп на 2019 год правоохранители задали еще в конце 2018-го. IT-сектор и промышленные компании проверяли как злостных неплательщиков налогов, при этом считая их одним из основных источников наполнения госбюджета.

Под горячую руку СБУ попали представители крупных IT-компаний. В ноябре 2018 года служба обыскивала винницкую компанию Letyshops. В декабре она совместно с киевской прокуратурой обыскала офис компании Adraba.

В декабре 2018 года непрошенные гости из ГФС ворвались в офис не менее известной IT-компании Brander. Под конец того же года фискалы пожаловали с проверками в офисы производителей алкоголя в Харькове.

Какая общая идея проверок IT-фирм и ритейл-компаний? Все просто: на 2019 год приходится пик выплат по международным финансовым обязательствам. Как сообщил Минфин, в 2019 году государству придется потратить около 417,4 млрд грн на погашение и обслуживание государственного долга.

Можно догадаться, за счет каких сфер бизнеса станут наполнять казну и латать дыры в госбюджете. IT — достаточно новое и менее урегулированное направление в стране, нежели банковская сфера, ритейл или энергетика. Отсюда — все предпосылки у инспекторов считать айтишников "дойной коровой".

Полагаю, IT-компаниям необходимо повысить готовность к обыскам, ведь внешние долги страны будут частично погашать за их счет. Очевидно, в первую очередь надавят на персонал фирм, который считается наименее подготовленным к общению с представителями правоохранительных органов.

С 1 января 2019 года в Украине утратил силу закон о моратории на проведение проверок бизнеса, в связи с чем ГФС сформировала план-график документальных проверок на 2019 год. В него включили почти 5 тыс субъектов хозяйствования с объемами задекларированных доходов за 2017 год в размере 1,14 трлн грн.

Этот фактор сыграл весомую роль при выборе субъектов для проверки, и активность по их проведению можно наблюдать уже сейчас.

Защитят ли бизнес законодательные изменения? 17 января 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9484 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и Уголовный кодекс".

Документ должен усовершенствовать порядок применения отдельных мер обеспечения уголовного производства, известный как "маски-шоу-стоп-3". У юристов есть большие надежды, что его нормы будут на стороне бизнеса.

Практика показала, что предыдущие версии документа играли на внешние восприятие, но на деле слабо выполняли свою миссию. Авторы доработанного законопроекта обещают предусмотреть ответственность за нарушение следователем или прокурором порядка временного доступа к вещам.

Другим важным фактором, который, по моему мнению, повлияет на количество и мотивы обысков в 2019 году, станет проведение двух избирательных кампаний.

Во-первых, мы снова увидим активные рейдерские атаки на бизнес, например, путем перерегистрации предприятий "своими" нотариусами. Во-вторых, чтобы подвинуть в предвыборной гонке нежелательных кандидатов, будет использоваться возбуждение политически мотивированных уголовных дел.

Ком этих событий показывает, что наибольшую активность проявят СБУ и ГФС. Вероятно, уже скоро мы увидим их в качестве командных игроков во время проведения процессуальных действий. Исходя из общих завуалированных целей действия этих структур будут последовательными и дополняющими друг друга.