Прибуток Amazon перевищив 10 мільярдів доларів

Корпорація Amazon зафіксувала чистий прибуток у розмірі 10,1 млрд за підсумками 2018 року.

Про це свідчить звітність компанії, передає ТАСС.

За 12-місячний період, що завершився 31 грудня 2018 року, зазначений показник становив 20,14 долара в розрахунку на акцію, виручка досягла 232,9 млрд доларів.

Обидва показники продемонстрували значне зростання в порівнянні з даними за 2017 рік. За його підсумками виручка становила 177,9 млрд доларів, прибуток на акцію дорівнював 6,15 долара, сумарно 3 млрд доларів.

У світлі публікації даних на електронних торгах в США після офіційного завершення сесії акції Amazon знизилися в ціні приблизно на 5%.

Як зазначається, компанія за прибутком і виручкою перевершила очікування аналітиків, проте її прогнози на перший квартал 2019 року виявилися не надто оптимістичними.

Аmazon є найбільшою в світі корпорацією, що продає товари і послуги через інтернет. Вона була заснована в 1994 році підприємцем Джеффом Безосом, який, за оцінками агентства Bloomberg, зараз є найбагатшою людиною в світі. Його статки оцінюються в 142 млрд доларів.