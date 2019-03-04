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Пільги на освіту: Гройсман розповів, як заощадити на навчанні дітей

Понеділок, 4 березня 2019, 15:15

 

Із початку року українські сім’ї мають право отримувати пільги на освіту власних дітей.

Про це написав у Facebook прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Із 1 січня 2019 року ті батьки, які займаються розвитком дитини, мають право на податкові пільги на гуртки, дитячі садки та інші програми навчання", — написав прем’єр.

За його словами, орієнтовний розмір такої знижки складає 18% від вартості навчання.

Щоб отримати знижку, сім’я повинна заключити договір із закладом освіти. У документі має бути вказано, хто надає і отримує послугу, а також сума і терміни оплати.

Гройсман нагадав, що уряд запроваджує різні програми підтримки молодим сім’ям. Наприклад, кожна мама в пологовому будинку тепер отримує пакунок маляти. Також із 1 січня 2019 року почала діяти нова соціальна програма "Муніципальна няня" — уряд відшкодовуватиме батькам послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Нагадаємо, що в 2018 році Міністерства освіти та охорони здоров'я потрапило у топ за рівнем проведення видатків. Так, програма "Нова українська школа", де діти зможуть отримувати якісну освіту і практичний досвід її застосування, профінансована на 98%.

Економічна правда

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освіта Гройсман

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