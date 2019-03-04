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За місяць гривня зміцнилася на 3,2%

Понеділок, 4 березня 2019, 13:12
 

Гривня за лютий зміцнилася до долара США на 3,2% - до 26,86 гривень за долар за офіційним курсом Національного банку України на 1 березня.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

По відношенню до євро гривня за цей період зміцнилася на 3,8%, - до 30,66 гривень за євро.

За даними регулятора, з початку року, за січень-лютий, гривня зміцнилася до долара на 3%, по відношенню до євро - на 3,3%.

Нацбанк відзначає, що прибутковість гривневих облігацій внутрішньої держпозики у лютому залишалася на високому рівні, що сприяло притоку іноземних портфельних інвестицій і переважанню ревальваційного тренда на валютному ринку разом зі збільшенням обсягів надходжень експортерів.

Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

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