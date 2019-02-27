ВС визнав незаконними поставки нафти "Укрнафтою" фірмам Коломойського без передоплати

Велика палата Верховного суду прийняла остаточне судове рішення, яким підтвердила, що ПАТ "Укрнафта" не мала законних підстав поставляти без попередньої оплати 1 мільйон тонн нафти на загальну суму 7,5 мільярда гривень.

Таке рішення суд прийняв увечері 26 лютого, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"Таким чином, ВС прийняв до уваги аргументи Національного бюро, яке розслідує відповідну корупційну схему", - зазначає НАБУ.

У лютому 2018 року компанія, яка сама ніколи не закуповувала нафту в ПАТ "Укрнафта", звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Кабінету міністрів України, в якому просила визнати незаконними пункти постанови Кабміну, які зобов'язують держкомпанії поставляти сировину тільки на умовах повної передоплати.

"Порушення саме цього пункту стало підставою для порушення кримінального провадження детективами НАБУ в 2016 році", - повідомили в Бюро.

Позов компанії задовольнили Окружний адмінсуд Києва у лютому 2018 року та Київський апеляційний адміністративний суд у червні 2018 року.

У липні 2018 року Кабмін подав до Верховного суду касаційну скаргу на рішення Київського апеляційного адмінсуду, до якої приєдналося НАБУ. Верховний суд відкрив провадження у справі і зупинив виконання рішень Окружного адміністративного суду Києва та Київського апеляційного адмінсуду на період розгляду касаційної скарги уряду.

У НАБУ відзначили, що це рішення ВС посилить здатність Нацбюро у відстоюванні інтересів держави та відшкодування збитків за кримінальні правопорушення.

"В результаті активних слідчих і процесуальних дій у 2017 році деякі комерційні компанії-одержувачі нафти добровільно відшкодували ПАТ "Укрнафта" понад 51,7 млн ​​грн", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Enkorr, позов в лютому 2018 року було подано від близької до групи "Приват" компанії "Інсигнія Ресорт".

Компанія вимагала визнати незаконною вимогу передоплати за поставки нафти держкомпаніями з моменту прийняття Кабміном цього рішення, тобто жовтня 2014 року.

При цьому в березні-липні 2015 року, коли ця норма діяла, "Укрнафта" безоплатно відвантажила 5 компаніям з орбіти "Привату" нафти на 7,7 млрд грн. Відвантаження нафти без 100% передоплати на адресу ТОВ "Котлас", "Галнафта", "Прікарпатьенефтетрейд", "Гарант-УТН" і "Техтрейд-Груп" здійснювалися на підставі додаткових угод, якими "Укрнафта" надала їм відстрочки по оплаті до кінця 2015 року. Гроші нафтовидобувна компанія так і не отримала.

Всього з "Укрнафти" в 2015 році шляхом безоплатних відвантажень нафти і авансів за нафтопродукти було виведено на афілійовані з групою "Приват" Ігоря Коломойського компанії близько 15 млрд грн.

НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів. "Приват" здійснює операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.