На в'їзді авто у центр Таллінна планують заробляти 70 мільйонів євро на рік

Спрямований до Європейської комісії "Державний план у сфері енергетики та клімату до 2030 року" серед 54 заходів передбачає введення в Таллінні податку на в'їзд у центр міста для автомобілів до 2021 року.

Про це повідомляє газета Postimees, передає "Інтерфакс-Україна".

За підрахунками, проведеними міністерствами навколишнього середовища та економіки у вересні минулого року, підтримка системи в робочому стані й адміністрування обійдеться в 13 млн євро на рік, а передбачуваний дохід від надходження податку становить 73 млн євро на рік.

Завдяки податку сподіваються знизити щільність руху в години пік і таким чином скоротити пов'язані з заторами витрати. Крім того, це має вплинути на вибір і поведінку учасників руху, завдяки чому повітря в місті стане чистішим.

Водночас ці плани можуть стати реальністю лише тоді, коли будуть розроблені більш ефективні за часом та фінансами альтернативи особистого транспорту - наприклад, трамваї між районами Таллінна і найближчими волостями або велосипедні доріжки між центром міста і передмістям", пояснив керівник відділу енергетики міністерства економіки Тімо Татар (Timo Tatar).

Незважаючи на те, що компетентні особи в Естонії стверджують, що введення в столиці податку на автомобільні затори поки що не перебуває навіть на етапі планування, цей податок вже внесено в робочу версію державного документа, представленого Європейській комісії.

Нагадаємо, раніше "Укравтодор" назвав вартість проїзду по першій в Україні платній дорозі.