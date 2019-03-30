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Екс–голова ФРС не очікує на фінансову кризу в США

Субота, 30 березня 2019, 10:00
 

Економіка США навряд чи вступить в рецесію у 2019 році, і у Федеральної резервної системи немає приводів знижувати процентні ставки.

Про це заявила колишня глава ФРС Джанет Йеллен на конференції для інвесторів в Техасі, передає Bloomberg.

Йеллен сказала, що, хоча представники ФРС понизили свій медіанний прогноз по економічному зростанню на 2019 рік до 2,1 відсотка, це не рецесія.

"Уповільнення - це те, чого давно чекали. Їх влаштовує нинішній рівень ставок. Вони готові рухатися в будь-якому напрямку, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація", - сказала Йеллен.

"Але в своєму базовому сценарії я не бачу рецесії, не думаю, що вона можлива. І, за моїми розрахунками, вони будуть тримати паузу протягом року", - заявила вона.

За словами Йеллен, в основі інверсії кривої прибутковості можуть лежати страхи, що центробанк занадто сильно посилить монетарну політику і спровокує рецесію.

Представники ФРС "звернули увагу" на те, що говорили їм ринки в грудні, і "було видно коректування траєкторії процентних ставок вниз, яка відповідає цим прогнозам".

Є причини для занепокоєння з приводу зростання в Європі і Китаї, сказала Йеллен.

"Якщо вони піднесуть сюрпризи в плані уповільнення, то ФРС буде цілком готова знизити ставку. Ні в якому разі не можна залізно стверджувати, що процентні ставки залишаться там, де вони зараз", - заявила екс-глава ФРС.

Проте, якщо зростання прискориться, ФРС також буде готова підвищити ставку, сказала Йеллен, "але для подальшої жорсткості, думаю, треба буде дочекатися від інфляції підвищуючого сюрпризу".

"Інфляція просто настільки приборкана і знаходиться під таким контролем, що я не бачу причин для посилення ФРС", - резюмувала Йеллен.

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Нагадуємо:

Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп піддав критиці такі дії голови ФРС Джерома Пауелла.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні 2017 року, коли нею керувала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

За нинішніх темпів скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.

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