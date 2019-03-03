Космічний корабель SpaceX успішно пристикувався до МКС

Космічний корабель нового покоління Crew Dragon компанії SpaceX, створений за програмою NASA Commercial Crew Development для доставки і повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію, успішно пристикувався до МКС.

Про це пише ITC.

Трансляція кульмінаційного моменту місії Demo-1 - зближення з подальшим стикуванням - велася на YouTube-каналі NASA.

Для маневрування в космосі Crew Dragon оснащений 16 двигунами Draco, які працюють на суміші монометілгідразіна і тетроксиду азоту. Власне, саме з їх допомогою корабель і коригував траєкторію польоту по мірі наближення до МКС.

The @SpaceX Crew Dragon is attached to the @Space_Station! It's a first for a commercially built & operated spacecraft designed for crew! #LaunchAmerica pic.twitter.com/ddck58TVnP — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 марта 2019 г.

Важливою відмінністю Crew Dragon від вантажної версії Dragon і кораблів інших компаній, що стикуються до американського сегменту МКС, таких як Cygnus і HTV, є те, що всі етапи його стикування зі станцією повністю автоматизовані.

Цей політ, як відомо, проводився без людей, на борту лише манекен на ім'я Ріплі, названий на честь героїні фільму "Чужий", а також 180 кг вантажу для екіпажу станції. Головною метою безпілотної місії Demo-1 була перевірка всіх систем в рамках затвердженої NASA програми сертифікації Crew Dragon.

Нагадаємо, остання складається з чотирьох льотних випробувань: двох тестів системи порятунку екіпажу, а також двох польотів до МКС - без екіпажу і пілотованого.

Таким чином, Crew Dragon вже пройшов випробування системи порятунку екіпажу з імітацією аварії на старті, а також успішно здійснив перший політ без екіпажу. Пілотований політ Crew Dragon призначений на липень 2019 року.

Відзначимо, що Crew Dragon здатний провести в пристикованому до МКС стані більше 200 днів. Що ж стосується конкретно цієї тестової місії, Crew Dragon пробуде на орбіті майже тиждень, а потім повернеться на Землю, доставивши зі станції результати досліджень.

Місія DM-1 завершиться приводненням Crew Dragon в Атлантичному океані в 390 кілометрах на схід від мису Канаверал 8 березня.

Що цікаво, поточний контракт з NASA вимагає, щоб SpaceX кожного разу використовувала новий Crew Dragon. При цьому контракт NASA з Boeing дозволяє використовувати один і той же корабель Starliner повторно.

Можливо, в майбутньому NASA дозволить SpaceX використовувати Crew Dragon повторно, як було з вантажною версією Dragon.

Нагадаємо, Crew Dragon був офіційно представлений в 2014 році, а в 2017 році SpaceX продемонструвала його інтер'єр. У ньому є чотири вікна, через які екіпаж може спостерігати за Землею, Місяцем та іншими об'єктами Сонячної системи, не встаючи зі своїх місць.

Сидіння виготовлені з високоякісного карбону і обшиті алькантарою. Корабель оснащений просунутою системою катапультування капсули з екіпажем на підводному човні. При катапультуванні астронавти відчувають перевантаження, аналогічні тим, що виникають на атракціонах в Діснейленді.

Пропонуємо переглянути відео, яке демонструє інтер'єр корабля Crew Dragon:

А цей ролик показує, як буде виглядати пілотований політ з екіпажем на кораблі SpaceX:

SpaceX запустила безпілотний космічний корабель Crew Dragon до Міжнародної космічної станції у суботу зранку.