Космічний корабель SpaceX успішно пристикувався до МКС

Космічний корабель нового покоління Crew Dragon компанії SpaceX, створений за програмою NASA Commercial Crew Development для доставки і повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію, успішно пристикувався до МКС.

Про це пише ITC.

Трансляція кульмінаційного моменту місії Demo-1 - зближення з подальшим стикуванням - велася на YouTube-каналі NASA.

Для маневрування в космосі Crew Dragon оснащений 16 двигунами Draco, які працюють на суміші монометілгідразіна і тетроксиду азоту. Власне, саме з їх допомогою корабель і коригував траєкторію польоту по мірі наближення до МКС.

The @SpaceX Crew Dragon is attached to the @Space_Station! It's a first for a commercially built & operated spacecraft designed for crew! #LaunchAmerica pic.twitter.com/ddck58TVnP