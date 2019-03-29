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НБУ запровадив контроль за небанківськими фінустановами

П'ятниця, 29 березня 2019, 19:35

Національний банк запровадив контроль за небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Національний банк з метою невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України удосконалив механізм реалізації санкцій", - повідомили в прес-службі.

"Зокрема, запроваджено контроль за небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку через подання до НБУ інформації про: відмови у проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції "блокування активів" або "зупинення фінансових операцій"; відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням чи на користь осіб, зазначених у санкційних списках", - йдеться в повідомленні.

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку від 28 березня 2019 року. Документ набуде чинності з 30 березня 2019 року.

Нагадуємо:

Президент Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 березня "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

За ініціативою Кабінету Міністрів, Служби безпеки і Національного банку було запроваджено санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку; причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків.

Економічна правда

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