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Гривня подешевшала ще на 16 копійок

П'ятниця, 29 березня 2019, 08:42
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара ще на 16 копійок, встановивши його на 29 березня на рівні 27,24 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,56 гривні (на 28 березня – 30,50 гривні).

Нагадуємо:

28 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 — 27,13 гривні за долар.

28 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,26 гривні за долар.

Економічна правда

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