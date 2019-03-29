Виручка Huawei перевищила 100 мільярдів доларів

Виручка китайської Huawei Technologies Co. збільшилася на 19,5% у 2018 році і становить 105,2 мільярдів доларів у порівнянні з 603,6 мільярдами юанів роком раніше.

Про це йдеться у прес-релізі компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, чистий прибуток компанії в минулому році збільшилася на 25,1% — до 59,3 млрд юанів.

Виручка від поставок обладнання операторам зв'язку в цілому не змінилася і становила 294 млрд юанів.

У корпоративному сегменті (хмарні обчислення, big data, штучний інтелект та "інтернет речей", обладнання для ЦОД) виручка підскочила на 23,8% — до 74,4 млрд юанів.

Споживчий сегмент (продажі смартфонів, планшетів, "розумних" годинників та іншої електроніки) зафіксував зростання виручки на 45,1% — до 348,9 млрд юанів.

Зазначається, що акції Huawei не торгуються на біржі, проте компанія останні кілька років добровільно оприлюднює фінансові показники. Аудитором її звітності є компанія KPMG.

Huawei активно інвестує у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. У минулому році компанія направила на ці цілі 101,5 млрд юанів, або 14,1% виручки. Таким чином компанія посіла за цим показником п'яте місце у світі, згідно зі звітом ЄС.

Huawei створена у 1987 році колишнім китайським військовим Женем Чженфеем. Його біографія стала однією з причин обмеження діяльності компанії у деяких розвинених країнах, зокрема й США.

Наразі він і ще три топ-менеджера займають посаду CEO із ротації, змінюючи один одного кожні півроку. Компанію контролюють її співробітники. Акції Huawei не обертаються на відкритому ринку, але вона публікує фінансову звітність, щоб розвіяти побоювання регуляторів у США, Європі та Австралії.

На українському ринку Huawei присутня з 1998 року. Зараз компанія працює у понад 140 країнах.

Сьогодні Huawei займає друге місце серед світових виробників смартфонів за часткою ринку.

Нагадаємо:

Низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Японія, Чехія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання наших секретів".

Пекін це заперечує.

Пізніше голова Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг заявив, що виклик технологічної революції Китаю сягає набагато глибше, ніж суперечка Huawei зі США.

За його словами, неймовірні темпи технологічних змін спричинили безпрецедентну невизначеність, нестабільність і ризик.

Нагадаємо, що Huawei вийшла на друге місце за кількістю проданих смартфонів у світі у другому кварталі 2018 року, відтіснивши Apple на третю сходинку.