Виклик технологічної революції Китаю більший, ніж просто Huawei — розвідка

Захід повинен зрозуміти, що виклик технологічної революції Китаю сягає набагато глибше, ніж суперечка китайської компанії Huawei зі Сполученими Штатами щодо крадіжок інтелектуальної власності та державного шпигунства.

Про це заявив голова Центру урядового зв'язку Великої Британії Джеремі Флемінг, пише Reuters.

За його словами, неймовірні темпи технологічних змін спричинили безпрецедентну невизначеність, нестабільність і ризик.

"Стратегічний виклик Китаю в епоху глобалізованих технологій набагато більший, ніж лише одна компанія телекомунікаційного обладнання", - сказав Флемінг, один з трьох провідних британських розвідників.

"Це стратегічний виклик першого розряду для всіх нас", - сказав він. "Ми повинні розуміти можливості та загрози з боку китайської технологічної пропозиції", - додав Флемінг.

Сполучені Штати стурбовані тим, що домінування в мережах 5G дасть будь-якому глобальному гравцеві, такому як Китай, перевагу, яку Вашингтон не готовий прийняти.

"5G стане однією з найважливіших і найвпливовіших технологій цієї чи будь-якої ери", - сказав він, додавши, що він хоче мати розмаїтий ринок постачальників телекомунікаційних послуг.

Низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Японія, Чехія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE (Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки) через побоювання, що використання продукції компаній зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує. У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання наших секретів".

Європейська правда