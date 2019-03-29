Kness планує збудувати в Україні 500 МВт потужностей СЕС

Kness Group, один із найбільших генпідрядників на українському ринку альтернативної енергетики, планує збудувати в 2019 році для різних інвесторів близько 500 МВт потужностей сонячних електростанцій.

Про це повідомив співзасновник Kness Group Євген Дідіченко 28 березня в ході дискусії з теми: "Відновлювана енергетика в деталях", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином Kness збільшить обсяг здійснених компанією проектів до 1 ГВт.

Наразі група управляє власними СЕС загальною потужністю близько 500 МВт.

Говорячи про прийняття закону про "зелені" аукціони, Дідіченко зазначив, що інвестори будуть зацікавлені брати участь у торгах і отримати гарантовану державну підтримку на 20 років.

За його словами, вартість будівництва СЕС у світі знижується більш високими, ніж очікувалося, темпами. Тому поточний тариф на відпуск е/е СЕС, за його словами, трохи завищений.

Разом із тим у Kness Group стурбовані невизначеністю механізму розподілу квот потужностей відновлюваних джерел енергії. На думку Дідіченка, квоти повинні встановлюватися пропорційно заявками від різних видів генерації. Аукціони повинні проходити для двох основних видів "зеленої" генерації — сонця і вітру — окремо.

"Проекти у вітроенергетиці можуть бути дуже великими. У результаті їм може або не вистачити квоти, або проект взагалі залишиться нереалізованим", — зазначив Дідіченко.

На його думку, обсяг квот повинен корелюватися з обсягами балансуючих потужностей. Однак досі це питання в Україні не піднімалося.

Нагадаємо, що в лютому 2019 року Kness Group відкрила у Вінниці потужний завод із виробництва сонячних панелей. За рік там можуть виготовляти сонячних панелей загальною потужністю 200 мегават.

Kness — це українська група компаній, яка розробляє технології і реалізує проекти традиційної та відновлюваної енергетики.

Нагадаємо:

Навесні 2018 року Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні 25,9 мільйонів євро на будівництво трьох сонячних електростанцій, які розташовуватимуться у Вінницькій області.

За останні три роки в Україні понад 3 тисяч приватних домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 51 МВт.

Рекомендуємо почитати: "Зелена" революція в Україні: для всіх чи для обраних.