Гривня на міжбанку продовжила падіння
Четвер, 28 березня 2019, 18:54
28 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 - 27,26 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США — 27,23 - 27,26 гривні;
Євро — 30,59 - 30,61 гривні;
Російський рубль — 0,4184 - 0,4190 гривні.
Нагадуємо:
28 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,13 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 28 березня на рівні 27,08 гривні.
Економічна правда
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