Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку продовжила падіння

Четвер, 28 березня 2019, 18:54
 

28 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 - 27,26 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США — 27,23 - 27,26 гривні;

Євро — 30,59 - 30,61 гривні;

Російський рубль — 0,4184 - 0,4190 гривні.

Нагадуємо:

28 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,13 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 28 березня на рівні 27,08 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк курс

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку впала ще нижче 27 березня 2019, 17:40
Гривня знижується: курс на міжбанку, готівковому, "чорному" ринку 27 березня 2019, 13:25
Гривня на міжбанку утримує позиції 26 березня 2019, 18:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті