Офіційний курс: гривня продовжує дешевшати
Четвер, 28 березня 2019, 09:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 28 березня на рівні 27,08 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,50 гривні (на 27 березня – 30,46 гривні).
Нагадуємо:
27 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.
27 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,13 гривні за долар.
Економічна правда
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