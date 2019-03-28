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Офіційний курс: гривня продовжує дешевшати

Четвер, 28 березня 2019, 09:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 28 березня на рівні 27,08 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,50 гривні (на 27 березня – 30,46 гривні).

Нагадуємо:

27 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

27 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,13 гривні за долар.

Економічна правда

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