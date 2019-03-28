Ryanair запустить рейси Київ-Мадрид майже на місяць раніше

Ірландський лоукост Ryanair майже на місяць змістив запуск анонсованих раніше рейсів Київ-Мадрид — із 27 жовтня на 3 жовтня.

Про це свідчить оновлена ​​інформація у системі бронювання лоукоста, повідомляє avianews.com.

На першому етапі польоти будуть виконуватись тричі на тиждень — кожного вівторка, четверга і щосуботи.

Рейси із заявленою спочатку частотою чотири рази на тиждень почнуть виконуватися з 27 жовтня. Одночасно з цим зміняться і дні польотів на понеділок, середу, п'ятницю та неділю.

Як повідомлялося раніше, час у дорозі становитиме 4 години 15 хвилин.

Відзначається, що Київ-Мадрид стане одним із двох нових напрямків ірландського лоукоста з української столиці.

Нагадаємо, що з жовтня Ryanair також відкриє новий рейс із Києва до Валенсії.