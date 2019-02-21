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Київ—Мадрид: новий рейс від Ryanair

Четвер, 21 лютого 2019, 16:10
 

Лоукост-авіакомпанія Ryanair анонсувала початок польотів з Києва до столиці Іспанії Мадрида з жовтня 2019 року.

Згідно з графіком, рейси будуть виконуватися по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Час в дорозі становитиме 4 години 15 хвилин, повідомляє Avianews.

Запуск рейсів Київ-Мадрид в Ryanair назвали складовою частиною розширеного зимового розкладу польотів з української столиці, яке буде представлено найближчим часом.

З осені 2018 року Ryanair літає з Києва в інше місто Іспанії - Барселону з частотою чотири рейси на тиждень.

Раніше повідомлялося, що Ryanair з жовтня відкриє чотири нові рейси з України до Німеччини.

Європейська правда

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Ryanair Іспанія

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