Главу "Укрнафти" Роллінза звільнять у квітні

Акціонери ПАТ "Укрнафта" планують припинити повноваження голови правління компанії Марка Роллінса з 30 квітня 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАК "Нафтогаз".

Зазначається, що якщо до того часу наглядова рада не визначиться з кандидатурою керівника товариства, то ці повноваження тимчасово буде здійснювати особа, призначена загальними зборами акціонерів.

Збори призначені на 28 березня. До порядку денного включені питання про зміни до статуту Укрнафти в рамках реформи системи корпоративного урядування товариства та з метою приведення статуту у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Також планується, що загальні збори акціонерів приймуть рішення щодо припинення повноважень діючих та обрання нових членів наглядової ради. Нова наглядова рада Укрнафти буде сформована загальними зборами акціонерів з одинадцяти осіб, шість з яких будуть незалежними директорами відповідно до затвердженого загальними зборами акціонерів статуту товариства. З інших п’яти директорів три будуть представляти НАК "Нафтогаз України", два – міноритарних акціонерів.

Як повідомляє enkorr, замість Роллінза акціонерам запропоновано призначити тимчасово виконуючим обов'язки керівника компанії Олега Геза - члена правління і за сумісництвом виконавчого директора зі збуту.

Олег Гез прийшов в "Укрнафту" в 2016 році і є креатурою Фелікса Луньова, який курирує комерційний блок компанії. Раніше Гез тривалий період працював безпосередньо під керівництвом Луньова в групі компаній ТНК і ТНК-ВР в Україні.

За даними джерел enkorr, Олег Гез був уповноважений вести переговори з НАК "Нафтогаз України" в особі Юрія Вітренка про розподіл "Укрнафти" і вирішення проблемних питань, центральним з яких є погашення боргів НАКу за природний газ.

Нагадаємо, на позачергові збори акціонерів "Укрнафти" 28 березня винесено питання про узгодження договорів купівлі "Нафтогазом" у "Укрнафти" 4,062 мільярдів кубометрів природного газу за ціною, визначеною "по формулі імпортного паритету".