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Італійському лоукостеру дозволили літати з Риму до Одеси

Четвер, 28 березня 2019, 10:05
 

Авіаційна влада Італії надала право авіакомпанії Ernest Airlines почати польоти за маршрутом Одеса–Рим з частотою двічі на тиждень.

Про це повідомляє avianews.com.

Заявки на польоти з однаковою частотою – двічі на тиждень – подали два авіаперевізника – Ernest Airlines на Одеса-Рим і Ryanair на Київ-Бергамо.

В ході проведеного конкурсу право на виконання рейсів ENAC надали Ernest Airlines, оскільки авіаперевізник в ході тендеру отримав 60 балів, в той час як його конкурент з Ірландії - 57 балів.

У рішенні зазначено, що польоти Ernest Airlines зможе почати з 19 квітня.

Нагадуємо:

У листопаді 2018 року комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан заявив, що компанія подала заявки на польоти з трьох міст Італії в Україну і розраховувала відкрити рейси вже в 2019 році, проте зіткнулася з труднощами через позицію влади Італії.

Наразі маршрутна мережа Ryanair з України не включає жодного італійського напрямку.

26 березня лоукостер анонсував запуск в 2019 році рейсів з Харкова до Кракова і Вільнюса, а також з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлава і Берліна.

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Авіакомпанії Італія авіаперевезення Ryanair

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