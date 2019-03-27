Приватбанк запустив ботів для пошуку персоналу

Приватбанк запустив робота PrivatJobBot у Telegram, який займатиметься пошуком персоналу.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Перший банківський бот-рекрутер дозволяє за кілька кліків підібрати вакансію в найближчому підрозділі Приватбанку, отримати всю інформацію про вакансії та навіть пограти в гру "Знайди для себе найкращу посаду в банку", – розповіли у фінустанові.

Як відбувається відбір персоналу

Людина, яка шукає роботу, має обрати посаду і залишити свої контактні дані.

Якщо претендент відповідає обраній вакансії – з ним зв’яжеться "живий" рекрутер для проведення співбесіди і супроводу працевлаштування.

Заповнені через ботів заявки на вакансії опрацьовуються HR-службою протягом двох днів, пояснили у банку.

PrivatJobBot працює цілодобово та забезпечує онлайн-оновлення доступних вакансій у банку.

У Приватбанку очікують, що активними користувачами рекрутинг-бота стануть студенти та користувачі месенджерів.

Нагадаємо, раніше Приватбанк запустив послугу "безготівкові чайові" у кафе.