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Приватбанк запустив послугу "безготівкові чайові" у кафе

Четвер, 28 лютого 2019, 17:40
 

Нова технологія "Приватбанку", яка дозволяє залишати чайові з карти банку в закладах громадського харчування, запущена у всіх ресторанах "Tarantino family".

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Таким чином, київська мережа "Tarantino family" стала першою в Україні, відвідувачі якої можуть сплачувати рахунок і залишати чайові офіціантам в безготівковій формі - платіжними картами через POS-термінали "Приватбанку".

Щоб залишити "на чай" із банківської карти, офіціант обирає в POS-терміналі функцію "Оплата з чайовими". Потім клієнт обирає один із варіантів - фіксовану винагороду або вводить суму на свій розсуд, розповів керівник напрямку з обслуговування торгових підприємств "Приватбанку" Євген Васильцов.

Він пояснив, що відвідувач оплачує чек однією транзакцією - картою будь-якого банку або смартфоном.

Васильцов також уточнив, що представлена ​​в лютому технологія в найближчі два місяці пошириться на більшість популярних кафе і ресторанів.

"Наразі кожне третє замовлення у ресторані чи кав'ярні клієнти хочуть оплачувати картами і не носять із собою готівку, щоб подякувати офіціанту за гарне обслуговування та настрій. Діджиталізація чайових у терміналах банку - це універсальне рішення, яке підходить всім підприємствам громадського харчування і дозволяє забезпечити комфортне обслуговування клієнтів", - сказав Васильцов.

Нагадаємо, що "Приватбанк" анонсував закриття сервісу iPay через низьку затребуваність. Цей сервіс дозволяє малому і середньому бізнесу приймати безконтактні платежі за банківськими картками за допомогою смартфонів. Закриють сервіс 28 червня 2019 року.

У той же час Приватбанк запустить альтернативний сервіс - miniPOS.

MiniPOS - це міні-термінали, які також працюють у зв'язці зі смартфонами і планшетами, а оплати з його допомогою захищена PIN-кодом.

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