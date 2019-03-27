Metro планує відкрити в цьому році 6 магазинів "Бери-Вези"

До кінця наступного року німецький рітейлер Metro Cash&Carry збирається відкрити 20 торгових точок зменшеного формату площею 1500-2000 квадратних метрів під брендом "Бери-Вези".

Про це з посиланням на заяву начальника управління з регіонального розвитку Metro Cash&Carry Україна Дмитра Бова повідомляє RAU.

"Ми плануємо відкрити шість магазинів у 2019 році. Це досить амбітно для компанії, так як останнє відкриття відбулося ще в 2012 році. Всього ми плануємо відкрити 20 об’єктів до кінця 2020 року", – сказав він.

За його словами, пріоритетами для розвитку мережі стануть області, де відсутні гіпермаркети Metro.

Водночас, компанія віддасть перевагу регіонам, у яких потенціал продажів найбільший.

"Наприклад, це Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Ужгород та Херсон. Можливо, ми розглянемо можливість повернутися в Кропивницький та Кременчук", – уточнює топ-менеджер Metro.

Для пошуку найбільш оптимальних локацій для магазинів Metro Cash&Carry Україна залучила консалтингову компанію Advisor.

"Перш за все завданнями повинні займатися не заангажовані люди з актуальними даними ринку. Це як раз і є real estate agencies. Вони мають необхідний штат, базу і час на холодний пошук об’єктів", – підкреслили у компанії.

І додали, що зі свого боку "сформували чіткі вимоги, які будуть базисом для пошуку".

"Це вже принесло результати у вигляді 15-16 об’єктів, із яких два – у детальному опрацюванні", – зазначив Бова.

У Retail&Development Advisor розповіли, що вимоги до локацій і приміщень відрізняються від традиційних потреб FMCG-рітейлерів.

Наприклад, вимоги до локації в житловому районі, що традиційно висуваються продуктовими мережами, у випадку з Metro не є пріоритетом.

"Для німецького рітейлера, орієнтованого на B2B-сегмент, важлива наявність поблизу основних клієнтів – закладів громадського харчування і магазинів традиційного роздробу", – пояснили у консалтинговій компанії.

Тому для розташування магазинів шукають місце, "де їх концентрація (географія розташування) найбільша і логістика клієнтів буде займати менше часу".

Нагадаємо, на початку березня шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, відтермінувала вихід на український ринок.

Причиною тому стала затримка будівництва торговельно-розважального центру "Ocean Mall" у Києві.