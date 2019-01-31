H&M найняла викривача скандальної Cambridge Analytica

Найбільша в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом, шведська компанія Hennes & Mauritz найняла Крістофера Вайлі для роботи над аналізом данних та штучним інтелектом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вайлі підписав контракт із H&M як консультант. Компанія прагне краще зрозуміти, чого хочуть її клієнти, і Вайлі сфокусується на цьому.

Зокрема, розповіли у H&M, він допоможе розробити "стійкий та етичний" штучний інтелект.

Розвиваючи онлайн-платформу, Компанія намагається наздогнати Inditex - власника Zara.

Раніше головний виконавчий директор H&M Карл-Йохан Перссон заявив, що H&M розвиває способи слідкувати за трендами та цінами, і з часом це буде видно за обсягом продажів.

У минулому році Facebook виявився в центрі скандалу, коли стало відомо про витік даних 87 млн ​​користувачів Facebook через компанію Cambridge Analytica.

28-річний канадець Крістофер Вайлі, колишній співробітник Cambridge Analytica, передав The Guardian документи, які підтвердили, що інформація користувачів Facebook опиняється в руках сторонніх компаній.

Конгрес США повідомив, що Facebook ділився даними користувачів з 52 компаніями.

Американські регулятори обговорюють можливість накладення штрафу на соціальну мережу Facebook. Очікується, що штраф буде набагато більшим за суму в 22,5 млн доларів, яку Федеральна торгова комісія зобов'язала заплатити Google в 2012 році. Штраф Google побив рекорд виплачуваних FTC штрафів.