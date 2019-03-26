Wizz Air почне літати з Києва до Лейпцига
Лоу-кост авіаперевізник Wizz Air оголосив про відкриття нового рейсу з Києва до Лейпцига (Німеччина).
Про це повідомила прес-служба компанії.
"Сьогодні ми раді поділитися з нашими українськими пасажирами гарними новинами і оголосити про відкриття нового рейсу, який з’єднає столицю України з німецьким містом Лейпциг і стане 29-м маршрутом WIZZ із Києва", – зазначається у повідомленні.
Рейси за новим маршрутом почнуть виконувати з 5 липня.
Польоти будуть виконуватись двічі на тиждень – щопонеділка та щоп’ятниці.
Ціни на квитки стартують від 19.99 євро/609 грн в один бік.
Із врахуванням нового маршруту Київ-Лейпциг, Wizz Air зараз пропонує перельоти із України за 45 напрямками до 13 країн.
Протягом перших трьох місяців 2019 року Wizz Air перевезла близько 450 тисяч пасажирів на своїх рейсах до/з України. Це становить понад 80% зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зазначили у компанії.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що лоукост-авіакомпанія Ryanair почне виконувати польоти з Одеси та Харкова до польського Кракова вже в червні 2019 року.
У перші дні березня Wizz Air запустив нові рейси з України до Німеччини, Данії та Латвії.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua