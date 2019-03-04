Wizz Air запустив нові рейси з України до Німеччини, Данії та Латвії

Бюджетний лоу-кост авіаперевізник Wizz Air у перші дні березня запустив нові рейси з України до Німеччини, Данії та Латвії.

Про це повідомляє прес-служба авіаперевізника.

"Протягом 1-3-го березня (компанія – ред.) виконала свої перші рейси з Києва до Бремена, Біллунна і Риги, а також зі Львова до Копенгагена", — йдеться у повідомленні.

Як курсуватимуть нові маршрути Wizz Air:

Київ – Бремен курсуватиме щопонеділка і щоп’ятниці, починаючи з 1 березня поточного року.

Київ – Біллунн щовівторка і щочетверга, починаючи з 2 березня.

Київ – Рига у вівторок, четвер і суботу, починаючи з 2 березня.

Львів – Копенгаген – щосереди та щонеділі, починаючи з 3 березня

Ціни на квитки стартують від 29,99 євро / 829 грн, повідомили у компанії. Забронювати їх можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.

Також цього місяця авіакомпанія розмістить четвертий літак Airbus A320 на київській базі.

"У березні WIZZ розмістить четвертий літак Airbus A320 на своїй київській базі, що становить інвестицію понад 400 мільйонів доларів в Україну", — розповіли в компанії.

У прес-службі додали, що постійне інвестування компанії в Україну та розширення місцевої бази в 2019 році сприятиме створенню нових робочих місць в авіакомпанії зі збільшенням їх кількості до 140, а також розвитку економіки країни, підтримуючи понад однієї тисячі робочих місць в українській авіації і туризмі.

Із запуском нових рейсів Wizz Air сполучає Київ із 25 європейськими напрямками, Львів – із 10. Наразі авіакомпанія пропонує 44 маршрути до 13 країн із трьох українських аеропортів – Києва, Львова і Харкова.

Нагадаємо, що раніше Wizz Air оголосила про відкриття рейсів із Києва за двома новими напрямками до Греції — у Салоніки та Афіни.

Економічна правда