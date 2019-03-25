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Гривня на міжбанку тримається вище позначки 27 за долар

Понеділок, 25 березня 2019, 17:25
 

25 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,97 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,94 - 26,97 гривні;

Євро - 30,50 - 30,53 гривні;

Російський рубль - 0,4197 - 0,4207 гривні.

Нагадуємо:

25 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,90 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок, встановивши його на 25 березня на рівні 26,96 гривні.

Економічна правда

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