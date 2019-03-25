Російська компанія підтвердила відмову від українських ракет

Співвласник приватної російської космічної компанії S7 Space Наталія Фільова підтвердила інформацію про відмову від контракту з українським заводом "Південмаш" на виробництво 12 ракет-носіїв "Зеніт".

Про це пише Комерсант.

Конкретних термінів розірвання контракту в компанії не назвали.

Влітку 2018 року глава російської компанії розповів, що S7 Space отримала дозвіл від українського уряду на продаж ракет їх американській "дочці" - S7 Sea Launch.

Але російська влада заборонила підприємствам Роскосмосу поставляти українському "Південмашу" комплектуючі для "Зеніту".

S7 Space - перша приватна космічна компанія Росії. У минулому році вона купила плавучий космодром "Морський старт" в Каліфорнії. У планах компанії - створити багаторазову модифікацію російської ракети "Союз-5".

Нагадуємо:

Раніше ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що S7 Space планує з квітня розірвати контракт з українським підприємством.

Пізніше в той же день прес-служба "Південмашу" повідомила, що компанія не отримувала офіційної інформації про припинення контракту.

Згідно з повідомленням, наразі на заводі розміщено замовлення на виготовлення перших трьох ракет, за які отримано часткове фінансування.

Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. А.М.Макарова" (Дніпро) створено в 1944 році.

Підприємство дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, які надаються щорічно міжнародним компаніям.

Підприємство співпрацює з 23 країнами світу.

Починаючи з 50-х років XX століття, на "Південмаші" було створено чотири генерації ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств: "Циклон", "Космос", "Зеніт".

Наразі "Південмаш" бере участь в міжнародній кооперації з виготовлення ракетно-космічної техніки з партнерами з Європи, Америки та Азії.