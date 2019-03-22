"Укрзалізниця" отримала останні 5 локомотивів General Electric

Останні 5 з 30 поставлених в Україну тепловозів після доукомплектування вирушили з Крюківського вагонобудівного заводу в депо "Укрзалізниці" в Мелітополі.

Про це повідомляє Магістраль.

На першому етапі стратегічного співробітництва з General Electric вперше здійснена локалізація в Україні залізничної тяги - рівень локалізації становив близько 10%.

"Крюківський вагонобудівний завод" організував і забезпечив процес дооснащення тепловозів обладнанням відповідно до технологій та конструкторської документації виробника.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, тільки за перші кілька місяців нові локомотиви General Electric змогли зробити понад 4 тисяч рейсів, перевезти понад 7,5 млн тонн вантажів.

"За перший рік ми очікуємо, що завдяки новим локомотивам GE загальна економія пального становитиме понад 100 млн гривень для "Укрзалізниці", - зазначив керівник УЗ.

Кравцов розповів, що тепловози GE експлуатуються на напрямку промислових підприємств і порту Маріуполя, портів чорноморського регіону. Вони задіяні в перевізному процесі на ділянці Запоріжжя-Камиш-Зоря-Волноваха і Долинська-Миколаїв.

Середньодобовий пробіг тепловозів GE перевищив на 47% показники тепловозів, які здійснюють аналогічні перевезення в "Укрзалізниці" - він тепер становить 586 кілометрів.

Завдяки збільшеному міжремонтному періоду їх технічне обслуговування здійснюється через 92 доби, тоді як тепловози існуючих в "Укрзалізниці" серій вимагають такого сервісу через кожні 2 доби.

Представник компанії General Electric Transportation Гохан Байхао повідомив, що дуже задоволений співпрацею з КВБЗ і високо оцінив технічну готовність підприємства. Також зазначив, що жодних проблем з українською локалізацією виробництва він не бачить і, найближчим часом, можна довести її до 40%.

У майбутньому, за його словами, через півтора або два роки КВБЗ зможе майже повністю збирати "Тризуб" за винятком силового агрегату.

Нагадуємо:

У лютому 2018 року корпорація GE підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 млрд доларів.

Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну та радіосистему та певні елементи кабіни.

Вартість локомотивів — 4,68 млн доларів (з ПДВ) за кожен. Загалом сума контракту (мова йде про першу партію - ЕП) становить 140 млн доларів з ПДВ.

30% УЗ заплатить авансом, а за 70% суми "Укрексімбанк" придбає на власний баланс тепловози і віддасть їх у лізинг на 15 років. Лізингова угода номінована у гривнях.

Це означає, що за тепловози УЗ буде вимушена суттєво переплатити у зв'язку з використанням кредитних грошей, адже вартість гривні, враховуючи облікову ставку НБУ на момент підписання контракту, була досить високою.

Процентну ставку в УЗ не називають, проте у розмові з ЕП представник залізниці підтвердив: вона не нижча за облікову ставку НБУ.

Отже, за обслуговування лізингу УЗ буде платити не менше 16-18% річних, що значно дорожче доларового ресурсу.

На другому етапі американці повинні поставити протягом семи років 150-175 тепловозів. На цьому етапі українська сторона наполягатиме на використанні вже 40% українських деталей.

Рамкова угода також передбачає можливість майбутньої співпраці у сфері обслуговування та модернізації наявного рухомого складу, зокрема дизельних тепловозів серії 2М62 та 2Е10.

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Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric