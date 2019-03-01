В уряді розповіли, що треба зробити для отримання півмільярда євро від ЄС

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що український уряд на сьогодні виконав більше половини зобов'язань, необхідних для надання Україні другого траншу в розмірі 500 млн євро.

Про це вона зазначила на зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, інформує "Інтерфакс-Україна", посилаючись на прсе-службу Мінфіну.

За словами Маркарової, ще 5 з 12 передбачених програмою умов знаходяться на різних етапах виконання.

Зокрема, міністр зазначила, що вже найближчими днями будуть оголошені результати відбору суддів Вищого антикорупційного суду України, а Верховна Рада 28 лютого ратифікувала Багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, що стосуються угод про оподаткування з метою протидії розмивання податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування, а також був прийнятий у першому читанні законопроект про введення інституту уповноваженого економічного оператора.

"Тепер наше завдання - зробити все можливе, щоб уже в найближчі тижні Верховна Рада прийняла законопроект про запобігання та протидію відмиванню доходів, який є одним з центральних зобов'язань України перед ЄС, і ввела інститут уповноваженого економічного оператора", - зазначила міністр.

Віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що важливо забезпечити прийняття парламентом законопроектів, необхідних для реалізації заходів, передбачених програмою, зокрема про авторизованого економічного оператора та протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

Наступний візит місії Європейського Союзу з оцінки виконання 4-ї програми макрофінансової допомоги ЄС запланований на 13-15 березня 2019 року.

Міністерство фінансів вважає реалістичним отримання другого траншумакрофінансової допомоги Євросоюзу на 500 млн євро у березні-квітні.

Європейська правда