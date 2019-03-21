Нові санкції проти російського бізнесу набули чинності

Указ президента Петра Порошенка №82/2019 про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції)" набрав чинності.

Текст указу глави держави опублікований у парламентській газеті "Голос України" і набрав чинності 21 березня.

Нагадаємо, 20 березня Порошенко своїм указом №82/2019 ввів у дію рішення РНБО від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)".

Як повідомлялося, під санкції потрапили 294 юридичних і 848 фізичних осіб.

Зокрема, у список потрапили компанії, причетні до будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, а також кримського півострова та інші.

РНБО України також ввів обмежувальні заходи щодо деяких фізичних та юридичних осіб, до яких застосували санкції ЄС, США і Канада.

Окрім цього, на підставі пропозицій НБУ продовжені санкції до чотирьох банків із капіталом держави-агресора.

Економічна правда