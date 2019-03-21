Росія оцінила своїх тварин та природу в сотні мільярдів доларів

Міністерство природних ресурсів і екології РФ вперше оцінило вартість запасів тварин, рослинних і водних ресурсів Росії.

Про це пише РБК.

Перша оцінка дана на кінець 2017 року, далі вона буде актуалізуватися щорічно.

Вартість деревних лісових ресурсів становила 5,52 трлн руб (близько 85,8 млрд доларів). Вартість поверхневих і підземних вод - 486 млрд руб (близько 7,55 млрд доларів). Вартість ресурсів тваринного світу (мисливських ресурсів) - 640,6 млн руб (близько 9,96 млрд доларів).

У складі лісових ресурсів оцінені 23 види деревини - найдорожче коштують запаси модрини (майже 1,3 трлн руб або 20,2 млрд доларів), сосни (1,19 трлн руб або 18,5 млрд доларів) і берези (1 трлн руб або 15,5 млрд доларів).

Серед тварин (21 вид) найдорожчий - гібрид зубра з бізоном (зубробізони) і домашньою худобою (379,6 млн руб або 5,9 млн доларів).

Рахуються тільки лімітовані види (мисливські ресурси, видобуток яких обмежений - ред), а необмежені (вовки, лисиці, зайці, бобри, птахи) не враховуються.

Відповідно до методології Мінприроди, мова йде про "невироблені нефінансові економічні активи", тому витратний підхід для оцінки не застосовується, для отримання інформації про вартість запасів використовується порівняльний підхід.

Як аналог ринкових цін на мисливські ресурси використовуються офіційні такси для обчислення шкоди, заподіяної тваринам, - вартість відшкодування з браконьєрів за вбиту особину.

Нагадуємо:

Раніше Міністерство природних ресурсів і екології РФ вперше оцінило у вартісному вираженні запаси корисних копалин у країні.

Вартість запасів нафти становила 39,6 трлн руб (близько 615 млрд доларів). Вартість газу - 11,3 трлн руб (близько 175,7 млрд доларів).