Липецька фабрика Roshen програла суд проти російських податківців

У Росії арбітражний суд відмовив АТ Липецька кондитерська фабрика "Рошен" у визнанні незаконним рішення інспекції Федеральної податкової служби про донарахування 285,9 мільйона рублів ПДВ за 2012 рік, а також 26,2 мільйона рублів пені та 49,4 мільйона рублів штрафу.

Про це повідомляє Коммерсантъ.

Розгляд з цього приводу тягнувся з жовтня 2015 року.

Згідно з матеріалами справи, підставою для перегляду розміру податку стали роботи з будівництва кондитерської фабрики і розподільного центру в селі Косирівка, які виконувало нижегородське ТОВ НВФ "Металлімпресс". За даними ФПС, розрахунок з генпідрядником вівся за завищеними цінами, що дозволило фабриці отримати необгрунтовану вигоду при відшкодуванні ПДВ. Податкова знайшла фірми-одноденки в ланцюжку контрагентів "Металлімпресса" і вказала на транзитний характер перерахування коштів, а також на недостовірні відомості у звітних документах.

У свою чергу, "Рошен" звернувся в суд і спробував довести сумлінність генпідрядника, а також помилковість висновків будівельно-технічної експертизи, яку провела ФПС.

Нагадаємо, в квітні 2015 року з фактом шахрайства з ПДВ при будівництві фабрики було порушено кримінальну справу (ч. 4 ст. 159 КК РФ). Йшлося про розкрадання близько 180 млн руб. з бюджету РФ, яке вдалося здійснити завдяки завищеним кошторисами субпідрядників "Металлімпресса".

Активи фабрики заарештовані за рішенням Басманного суду Москви.

З 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинене виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані. Українська продукція Roshen не імпортується на територію РФ, починаючи з 2013 року.

Раніше у Roshen заявили, що податкові органи РФ "грабують" фабрику у Липецьку.