"Укроборонпром" вказав на помилку SIPRI щодо експорту озброєнь до РФ

"Укроборонпром" стверджує, що інформація Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) щодо постачання озброєння та військової техніки концерном до РФ є некоректною і не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві "Укроборонпрому".

У звітному періоді 2014-2018 років, який обрала SIPRI, Україна постачала турбореактивні двигуни АІ-222, які встановлюються на російські навчально-бойові літаки Як-130.

"Укроборонпром" підкреслює, що виробником двигунів є приватне запорізьке ПАТ "Мотор-Січ", яке не входить до складу концерну. Крім того, контракти на поставки двигунів було укладено у 2006 році, а власне поставки відбувались у 2009-2014 роках.

У примітках до дослідження наголошується, що, найімовірніше, двигуни постачались до 2014 року, коли ввели заборону на експорт ОВТ до РФ. Дослідники SIPRI роблять припущення, що після 2014-го зазначені двигуни могли виготовлятись російською стороною самостійно.

Інша продукція, яка нібито постачалася до РФ, – це літаки Ан-140-100 та Ан-148-100Е. Експерти SIPRI зазначають, що виконання цих контрактів було припинено у 2014-му, після заборони експорту до РФ. Крім того, літаки Ан-140 і Ан-148 виготовлялись в Росії за ліцензією, наданою ДП "Антонов". Тому SIPRI розглядає їх як імпорт з України, оскільки існує юридичний договір, укладений між сторонами.

Серед переліку продукції, що традиційно постачалася до РФ, є корабельні газотурбінні установки ДС-71 виробництва миколаївського ДП "НВКГ "Зоря"-"Машпроект". Такими двигунами оснащені три російські фрегати проекту 11356. Поставка була здійснена до заборони експорту ОВТ до РФ.

Також варто враховувати, що дата поставки двигунів та силових установок визначається експертами SIPRI після завершення виготовлення тих чи інших зразків військової техніки та озброєння уже російськими виробниками і передачі літаків і кораблів до Збройних сил РФ, а не реальним моментом постачання окремих комплектуючих. Тому двигуни чи силові установки для техніки могли постачатися до 2014 року, однак у дослідженні вони відображені, як поставки пізнішого періоду.

Слід зауважити, що згідно з рішенням РНБО України "Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики", уведеного в дію Указом Президента України від 27.08.2014р. №691/2014, експорт до РФ товарів військового призначення і подвійного використання припинено. Виняток становить лише космічна техніка, яка використовується для досліджень космосу в мирних цілях.

Нагадаємо, згідно із щорічним дослідженням, оприлюдненим SIPRI у березні поточного року, Україна посіла 12 місце у переліку 25 найбільших експортерів зброї. Водночас, за твердженням авторів дослідження, за період 2014-2018 років 23% українського експорту ОВТ припадало на РФ.