США наростили лідерство в експорті озброєнь, РФ відстає на 75% — звіт SIPRI

Об’єми торгівлі основними видами озброєнь у світі в 2014-2018 роках зросли на 7,8% в порівнянні з періодом 2009-2013 років, лідером експорту є США.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 11 березня Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень миру (SIPRI).

П'ятірку найбільших експортерів у 2014–18 роках складали США, Росія, Франція, Німеччина і Китай. Разом на них припадало 75% загального обсягу експорту озброєнь у 2014–2018 роках. Потік озброєнь на Близький Схід збільшився і в період 2009–2013 рр. і в 2014—2018 рр., в той час же час відбулося зменшення експорту до всіх інших регіонів.

США лишаються найбільшим експортером основних видів озброєнь у світі, і розрив з іншими експортерами стрімко збільшився у 2014-2018 роках. За даними інституту, за останній п’ятирічний період американський експорт зріс до 36% (з 30% в попередньому періоді).

"Експорт основних видів озброєнь був на 75% вищим, ніж у Росії в період 2014-2018 років, тоді як в 2009-2013 роках він був лише на 12%вищим", ­– йдеться в звіті SIPRI. Більше ніж половина американського експорту припала на Близький Схід.

"США ще більше зміцнили свої позиції серед найбільших у світі постачальників зброї", – заявив директор Програми витрат на озброєння і армію SIPRI Од Флоран, додавши, що в останні п’ять років США експортували зброю у щонайменше 98 країн.

В той же час російський експорт озброєнь в 2014-2018 роках зменшився на 17%, зокрема через скорочення закупівлі російської зброї Індією і Венесуелою.

Скоротили експорт зброї і Франція з Німеччиною – на 43 і 13% відповідно.

Разом експорт озброєнь країн ЄС у 2014-2018 роках складав 27%.

Європейська правда