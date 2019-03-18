Податок на прибуток: хто задекларував найбільше

Найбільше зростання податку на прибуток у 2018 році задекларували підприємства-виробники тютюнових виробів, електричного устаткування та компанії, що займаються грошовим посередництвом і добуванням сирої нафти.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Скільки прибутку задекларували компанії

Найбільше зростання податку на прибуток у 2018 році задекларували 29 підприємств-виробників тютюнових виробів — усього 543,3 мільйона. Порівняно з 2017 роком сума цього податку, сплачена такими компаніями, зросла у 16 разів (на 509,7 млн гривень).

Друге місце займають підприємства-виробники електричного устаткування. 153 таких підприємства нарахували 629,1 млн грн — у 9 разів (на 559,4 млн грн) більше, ніж за попередній рік.

Серед лідерів також компанії, діяльність яких пов’язана з грошовим посередництвом. 381 така компанія задекларувала майже 3,2 млрд грн. Це у 2,5 рази (на 1,9 млрд грн) більше, ніж роком раніше.

Зростання у 2,5 рази задекларували і підприємства, що займаються добуванням сирої нафти. 90 таких підприємств нарахували майже 2,6 млрд грн податку на прибуток (на 1,5 млрд грн більше 2017 року).

Доходи компаній

Щодо структури доходів, то до 200 млн грн отримали понад 66% компаній (201,686 тис. підприємств). Вони минулого року отримали доходів на суму майже 2,1 трлн грн. Обсяг задекларованого податку на прибуток склав 13,5 млрд грн.

Від 200 млн до 1 млрд грн – 1,4% підприємств (4,178 тис.) із загальним доходом в 1,7 трлн грн та нарахованим податком на суму майже 12,9 млрд грн.

Понад 1 млрд грн – 0,4% (1,091 тис.), 5,6 трлн грн та 71,1 млрд грн відповідно.

Нагадаємо, що за підсумками 2018 року найбільші компанії виплатили на 10% більше податку на прибуток. Вони задекларовали майже 78 мільярдів гривень цього податку, що на 6,7 млрд більше від фактичних нарахувань за аналогічний період минулого року.