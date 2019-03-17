Компанія Новинського спустила на воду побудований для голландців танкер

У Херсоні спустили на воду танкер, побудований компанією Smart Maritime Group з групи Вадима Новинського для голландської компанії VEKA Shipbuilding WT B.V.

Про це повідомляє ЦТС.

Церемонія відбулася 15 березня на Херсонській верфі.

Дедвейт танкера становить 5 тис. т, довжина - 110 м, ширина - 13,5 м, висота борту - 6,6 м. Порт приписки - Антверпен (Бельгія). Екіпаж 5 чоловік.

Танкер назвали ім'ям AIMEE - на честь члена королівської сім'ї Нідерландів, принцеси Оранської-Нассау Еймі Сонген (Aimée Söhngen).

Після дооснащення судно буде поставлено на обслуговування лінії Антверпен-Зебрюгге-Остенде-Ньівпорт.

При виготовленні корпусу було використано 1200 т високоякісної суднобудівної сталі виробництва Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча, що входить в "Метінвест" Ріната Ахметова.

Smart Maritime Group виконує для компанії з Нідерландів замовлення на будівництво насичених корпусів двох танкерів. Друге подібне судно будується на миколаївській верфі компанії. Воно отримало ім'я EMMA.

Раніше в SMG відзначали, що угода з VEKA - це перший за п'ять років великий суднобудівний іноземний контракт, що зайшов на українські верфі.

SMG співпрацює з VEKA Group більше 10 років. За цей час український холдинг побудував для VEKA 8 корпусів танкерів-хімовозів. В цілому для голландського ринку були побудовані 12 судів аналогічного класу.

Термін будівництва одного судна - 11,5 місяців. Вартість контракту складає більше 145 млн грн.

Smart Maritime Group - суднобудівне об'єднання в структурі промислово-інвестиційної групи Вадима Новинського Смарт-Холдинг.

Нагадаємо:

У 2017 році "Чорноморський суднобудівний завод" Новинського побудував росіянам судно за 50 мільйонів доларів.

У 2018 році цей завод, колишній флагман українського суднобудівництва, було визнано банкрутом.

У 2019 році Новинський повернувся у список мільярдерів Forbes після чотирирічної відсутності.