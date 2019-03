Оголошено міжнародний тендер на реконструкцію Бортницької станції аерації

ПрАТ "АК "Київводоканал" оголосив міжнародний тендер із вибору генеральної підрядної організації для виконання будівельних робіт із реконструкції Бортницької станції аерації, що фінансується за рахунок кредиту Японії на 108,193 млрд японських єн (близько 970 мільйонів доларів).

Про це повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Київ розпочинає реалізацію одного з наймасштабніших інфраструктурних проектів в Україні – реконструкцію Бортницької станції аерації", - йдеться у повідомленні.

Бортницька станція аерації є одним із найбільших комплексів очисних споруд у Східній Європі та єдиною станцією очищення стічних вод у Києві.

Як уточнив "Київводоканал" на своєму сайті, наприкінці лютого цього року Японське агентство міжнародного співробітництва JICA, що є кредитором від уряду Японії, офіційно погодило всю тендерну документацію.

Кредит надається на 40 років під 0,1% річних із пільговим періодом 10 років. За умовами кредиту 30% від загальної вартості будівництва має бути спрямовано на товари та послуги, що постачаються з Японії.

Згідно з матеріалами "Київводоканалу", договірні процедури та підписання контракту з генпідрядником заплановано на грудень 2019 року, а реалізація безпосередньо будівельних робіт - з лютого 2020 року по серпень 2025 року. За підсумками модернізації рівень сірководню на межі санітарно-захисної зони має знизитися з 2,2-6,01 до 0,07-0,19 мг/куб. м, метану - з 0,3-1 до 0,01 мг/куб. м, метилмеркаптану - з 1,9-5 до 0,09-0,2 і етилмеркаптану - з 3-8,51 до 0,15-0,38 мг/куб. м.

БСА - єдина станція очистки стічних вод у Києві, що очищає всі стічні води столиці та прилеглих населених пунктів Київської області, зокрема Вишгорода, Ірпеня, Вишневого, Гнідина, Щасливого, Чабанів, Коцюбинського, Погребів, Новосілок, Софіївської та Петропавлівської Борщагівки, Гатного, в яких проживають 5 млн жителів.

БСА займає територію 151 га в Дарницькому районі столиці та складається з трьох блоків очистки стічних вод. Станція будувалася поетапно в мірі зростання і будівництва Києва. Перший блок (всі по 600 тис. куб. м на добу) було введено в 1965 році, другий - у 1976 році, третій - у 1987 році. На сьогодні фактичний обсяг стічних вод, що надходять на очистку, становить від 700 тис. до 1 млн куб. м на добу.

Наявні мулові поля займають загальну площу понад 272 га. При проектуванні БСА обсяг осаду на мулових полях прогнозувався на рівні 3,5 млн куб. м, але фактично вони переповнені втричі, зазначає "Київводоканал". На трьох мулових полях накопичилося понад 10 млн куб. м осаду, і щодня його кількість зростає, що створює постійну загрозу витоку, затоплення прилеглих територій і забруднення водних ресурсів.

У рамках підготовки до реалізації проекту українська сторона оснастила будівельний майданчик площею 35 га, виконавши роботи з вивезення мулу з території "піонерних" мулових полів обсягом 125 тис. куб. м і демонтувавши конструкції таких полів загальним обсягом 35 тис. куб. м.

Кредитну угоду між JICA та урядом України було підписано 15 червня 2015 року. З грудня 2018 року "Київводоканал" працює з консорціумом японських компаній Nippon Koei Co., TEC International Co. і Nihon Suiko Sekkei Co. як консультантом і проектувальником робочої документації. Підписана з цим консорціумом у березні 2018 року угода про спільну діяльність розрахована на термін 88 місяців.

Генеральний проектувальник проекту - ДП "Інститут "Київінжпроект" ТОВ "Проектний комплекс".