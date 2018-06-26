У Києві готові виділити півмільярда на реконструкцію Бортницької станції аерації

ПАТ "АК "Київводоканал" оголосило тендер на виконання будівельних робіт з реконструкції споруд першої черги Бортницької станції аерації.

Про це йдеться в повідомленні "Київводоканалу" в системі державних закупівель ProZorro.

Згідно з повідомленням, тендер оголошений на виконання будівельних робіт з реконструкції споруд першої черги БСА, очікувана вартість робіт - 556,55 млн грн.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 26 липня, тендер відбудеться 31 серпня.

Як повідомлялося, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства прогнозує початок робіт з реконструкції Бортницької СА в 2018 році.

Раніше Японія прогнозувала початок проведення робіт з реконструкції БСА в 2017 році і розраховувала на завершення робіт протягом 5-6 років.

У середини 2015 року уряди України і Японії підписали договір про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції аерації.

Планується залучити кредит японського уряду на особливих умовах для економічного партнерства (розмір кредиту - до 108,19 млрд ієн, термін кредитування - 40 років, відстрочка платежу за кредитом і відсотками за користування - 10 років, відсоток за користування кредитом - 0,1%) .

Бортницька станція аерації - єдина очисна споруда стічних вод Києва та прилеглих міст і селищ. На станції проходять очистку всі побутові стічні води, а також стік промислових підприємств. Основні споруди та обладнання станції вже давно зношені і не відповідають нинішнім нормам очищення.

Економічна правда