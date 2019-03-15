Скільки рахунків закрили банки у 2018 році

У 2018 році державний "Ощадбанк" закрив значну частину рахунків (понад 3,6 мільйона), водночас "Укргазбанк" — наростив клієнтську базу на понад півмільйона.

Про це свідчать статистичні дані НБУ, які потрапили у розпорядження Finbalance.

Так, у минулому році "Ощадбанк" закрив 3,63 мільйона рахунків. Таким чином кількість рахунків, відкритих у цьому банку, знизилась майже на четверть — із 16,88 мільйона до 13,25 мільйона.

Суттєво (у 14 разів) скоротилась і клієнтська база "Укрсоцбанку" — на 2,36 млн до 180,5 тисяч.

Клієнтська база "Альфа-Банку" дещо зменшилася — на 8,3 тис., або на 0,4% — до 1,9 млн.

Помітно скоротилась також клієнтська база "Приватбанку". У минулому році 1,05 млн (4,6%) рахунків у цьому банку було закрито, їхня кількість скоротилася з 22,85 млн до 21,8 млн.

Зазначається, що найбільше в 2018 році зросла клієнтська база в "Укргазбанку" — на 565 тис. осіб (+70,5%) — із 801,9 тис осіб до 1,37 млн осіб. Як наслідок він найпомітніше наростив "клієнтську" частку на ринку — до 4,95% від населення працездатного віку (+2,08 в.п.).

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Водночас у прес-службі "Ощадбанку" звертаюсь увагу на те, що у статистичних даних відображено не кількість клієнтів, а кількість рахунків.

"Зважаючи на розповсюдження деякими інформресурсами статті із некоректною інформацією щодо драматичного скорочення кількості клієнтів банку, повідомляємо наступне: у статистичних даних, на які посилається першоджерело, відображено не кількість клієнтів, а кількість рахунків. Щорічно згідно з законодавством банк закриває рахунки, по яких не було руху коштів протягом трьох років. Щоквартально дані щодо кількості клієнтів банку, як і інші показники діяльності всіх держбанків, публікуються на сайті Міністерства фінансів України", — йдеться у заяві "Ощадбанку".

Нагадаємо, раніше у Національному банку повідомили, що змінять критерії, за якими щороку визначаються системно важливі банки на наступний рік.