Єврокомісія підтвердила домовленість із Києвом про зміну ЗВТ щодо курятини

Єврокомісія підтвердила досягнення принципової домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.

Про це під час щоденного брифінгу у Брюсселі заявив представник Єврокомісії, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"На цій стадії я можу лише підтвердити, що Комісія досягла принципової домовленості з Україною щодо внесення змін до глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі" - сказав він.

За його словами, Єврокомісія проінформувала Європарламент і держави-члени про останні зміни і всі сторони зараз працюють над швидким введенням в дію погоджених змін.

"Комісія впевнена, що цей крок обмежить потік курятини в ЄС погодженими рамками" - зазначив представник Єврокомісії.

Разом з тим він не уточнив обсяги української курятини, яка буде завозитися в ЄС в рамках безмитних квот.

Як повідомлялося, Україна та Євросоюз уклали попередню домовленість, яка дозволить Києву збільшити безмитний експорт курятини до ЄС і закриє хитру юридичну лазівку, яку використовує компанія мільярдера Юрія Косюка.

Рішення стосується ситуації, якою незадоволені європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС. Курятина з кісткою відправляється на заводи ЄС без сплати будь-яких мит, а далі кістку відрізають і продають як куряче філе.