ЄС збільшить безмитні квоти на курятину з України і закриє лазівку Косюка

Україна та Євросоюз уклали попередню домовленість, яка дозволить Києву збільшити безмитний експорт курятини до ЄС і закриє хитру юридичну лазівку, яку використовує компанія мільярдера Юрія Косюка.

Про це пиши Politico із посиланням на власні джерела у Києві та Брюсселі, передає Європейська правда.

Представник Єврокомісії підтвердив виданню, що вони досягли нової угоди з Україною про птахівництво, яка тепер буде направлена ​​до Ради ЄС і Європейського парламенту для затвердження.

Рішення стосується ситуації, якою незадоволені європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС. Курятина з кісткою відправляється на заводи ЄС без сплати будь-яких мит, а далі кістку відрізають і продають як куряче філе.

"Європейські фермери обурені тим, що компанія Косюка ухиляється від мит ​​і нарощує експорт курки, використовуючи геніальну інтерпретацію торгової угоди Брюсселя з Києвом", – писало Politico минулого року у статті на цю ж тему.

Минулого року Єврокомісія заявила, що вважає, що ця практика суперечить духу угоди про вільну торгівлю. Через це були знову відкриті торговельні переговори, зокрема, для вирішення спору навколо птахівництва.

За даними видання, українські експортери отримають щедрі поступки у новій угоді. Один європейський дипломат і один чиновник, близький до української сторони, повідомили, що обидві сторони уклали тимчасовий договір, який забороняє лазівку, що використовує МХП.

За це квоту на імпорт української курячої грудки збільшать принаймні удвічі. Зараз квота встановлюється на рівні 20 тисяч тонн на рік.

Чиновник, близький до Києва, повідомив, що ця квота замінюється цифрою 50 тисяч тонн. Проте європейський дипломат сказав, що квота у 20 тисяч тонн буде доповнена ще на 50 000 тонн - загалом 70 тисяч тонн. Представники галузі в Брюсселі також зазначили, що вони чули цифру в 70 тисяч тонн.

Представники українського уряду в Брюсселі відмовилися коментувати цифри, посилаючись на поточний переговірний процес.

Нагадаємо, у 2018 році Україна експортувала рекордні 329 тисяч тонн м’яса птиці.

Тим часом Холдинг Косюка купив найбільшу птахофабрику в Словенії.

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Європейська правда