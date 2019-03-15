Стало відомо, хто викупив свіжий випуск українських євробондів

JPMorgan Chase напряму позичив українському уряду близько 350 мільйонів доларів, викупивши "довипуск" 10-річних цінних паперів 12 березня.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела, знайомі з цією угодою.

Як йдеться в матеріалі видання, самостійний викуп єврооблігацій є відходом від стандартної практики.

За словами джерел, угода може принести мільйони доларів прибутку для JPMorgan, який купив облігації з дисконтом.

Як вказує WSJ, в останні тижні українські урядовці зустрічалися з керівниками фондами облігацій в Майамі та Нью-Йорку, щоб неофіційно обговорити питання про випуск нових боргових зобов'язань у зв'язку зі зростанням попиту на єврооблігації ринків, що розвиваються, та їх подорожчанням.

Однак інвестори закликали відкласти продаж нових боргів до виборів.

У цій ситуації JPMorgan запропонував Україні довипустити єврооблігації на 350 млн доларів з погашенням в 2028 році і продати їх в приватному порядку банку, сказали виданню люди, знайомі з угодою.

За їхніми даними, банк купив облігації по 98,88% від номіналу, і перепродав їх інвесторам за ринковим курсом близько 100,5%.

Якщо JPMorgan продасть всі облігації за цією ціною, то прибуток від операції становитиме приблизно 5,7 млн ​​доларів, йдеться в матеріалі.

Фірми з Уолл-стріт час від часу здійснювали такі угоди через так звані proprietary trading desks до фінансової кризи 2008 року, але рідко робили це пізніше, оскільки нові правила вимагають від них значного резервування під такі угоди.

Нагадуємо:

У жовтні 2018 року Міністерство фінансів розмістило два нових випуски єврооблігацій: на 750 мільйонів доларів з терміном обігу до 1 лютого 2024 року і на 1,25 мільярда доларів — до 1 листопада 2028 року.

Ставка купона за п'ятирічними цінними паперами встановлена ​​на рівні 8,994% річних, за 10-річними - 9,75% річних.

Залучені кошти були спрямовані на фінансування дефіциту бюджету, а також на викуп короткострокових єврооблігацій на 725 млн доларів з терміном погашення в лютому 2019 року.

Організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Облігації з прибутковістю 9,75% річних придбали інвестори з Великобританії (46%) і США (37%), тоді як інвестори з Європи становили 16%, а інвестори з інших регіонів - всього 1%.

У 10-річні єврооблігації інвестували фонди, управляючі активами (79%), хедж-фонди (13%), страхові та пенсійні фонди (5%), банки (3%).

У березні 2019 року Міністерство фінансів збільшило на 350 мільйонів доларів суму випуску 10-річних єврооблігацій.

Таким чином, загальний обсяг 10-річних єврооблігацій, випущених у жовтні 2018 року, збільшився з 1,25 млрд доларів до 1,6 млрд доларів.

Інтерфакс-Україна