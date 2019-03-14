Ціни на нафту досягли максимуму за чотири місяці

Ціни на нафту еталонних марок підвищуються 14 березня четверту сесію поспіль, досягнувши максимальних позначок за чотири місяці, на тлі несподіваного скорочення товарних запасів палива в США та очікувань можливого продовження угоди ОПЕК.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялися на 0,28 долара (0,41%) - до 67,83 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) виросли вранці на 0,15 долара (на 0,26%) - до 58,41 долара за барель.

За підсумками минулої сесії ціна Brent підвищилася на 88 центів (1,32%), до 67,55 долара за барель, WTI - на 1,39 долара (2,44%), до 58,26 долара за барель.

Товарні запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 3,86 млн барелів, повідомило в середу Міненерго США. Напередодні Американський інститут нафти (API) повідомив про зниження запасів на 2,58 млн барелів, а експерти очікували підвищення на 3,3 млн барелів.

Тим часом запаси бензину минулого тижня впали на 4,62 млн барелів замість очікуваного скорочення на 3 млн барелів. Запаси дистилятів збільшилися на 383 тис. барелів, експерти очікували зниження на 2 млн барелів.

Крім того, позитивне ставлення до ризику на всіх ринках підтримують новини з Великобританії. У середу британський парламент відмовився від варіанту Brexit без угоди про подальшу співпрацю в ЄС. У четвер відбудеться голосування щодо відстрочки Brexit. Учасники ринку розраховують, що затримка Brexit призведе до менш згубних наслідків для світової економіки.

Нагадаємо, нафтовий ринок почав березень у "зеленій зоні" після підвищення за підсумками двох попередніх місяців поспіль.