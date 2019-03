Україна вперше очолила програму СОТ

Україну обрали головою Робочої програми зі статистики публічних закупівель Світової організації торгівлі.

Про це повідомляє Урядовий портал.

25-27 лютого 2019 року в рамках засідання Комітету Угоди з державних закупівель СОТ Україну вперше в історії її членства в СОТ обрали головуючою Робочої програми зі збору та звітності статистичних даних (Work Program on Collection and Reporting of Statistical Data). Попереднім головуючим цієї Програми були США.

У 2016 році Україна приєдналася до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (Government Procurement Agreement, GPA). В результаті українські компанії отримали право брати участь у державних закупівлях 47 країн-учасниць угоди GPA, серед яких: країни ЄС, Японія, США, Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг і Канада.

Загальний об’єм ринку держзакупівель СОТ оцінюється в 1,7 трлн доларів щорічно.

Українська делегація озвучила головні напрями роботи на найближчу перспективу: розробка та використання уніфікованої методології збору та звітування щодо даних державних закупівель країн-членів Угоди з державних закупівель; а також подальше поширення використання стандарту відкритих даних в сфері публічних закупівель Організації міжнародного економічного співробітництва (англ. Open Contracting Data Standard, OCDS).

В електронній системі публічних закупівель ProZorro, яка використовує цей стандарт даних, можна моніторити в режимі онлайн 2,26 млн всіх закупівель.

"Це всі закупівлі за весь час існування системи, де вся інформація від оголошення тендеру до підписання та виконання договору по ним як на долоні. Кожного дня ця кількість збільшується в середньому на 4-5 тис. процедур. Загальний бюджет закупівель, оголошених в системі за весь час її існування, вже складає 2,16 трлн гривень", - відзначив перший заступник голови МЕРТ Максим Нефьодов.