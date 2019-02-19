Правозахисники передали систему "Prozorro.Продажі" держпідприємству

Адміністрування електронної торгової системи "ProZorro.Продажі" передали від НГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна" до ДП "Прозорро.Продажі".

Про це повідомляється на сайті Мінекономрозвитку.

Всі формальності щодо передачі системи, яку використовує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) для реалізації активів неплатоспроможних банків, було завершено у середині лютого.

"Стартап "ProZorro.Продажі перетворився на повноцінне державне підприємство, яке вже довело свою ефективність та дієвість. Станом на сьогодні через Prozorro.Продажі держава реалізувала понад 11 млрд грн активів неплатоспроможних банків", - сказав перший заступник голови МЕРТ Максим Нефьодов.

24 червня 2016 року Мінекономрозвитку, Національний Банк України, Фонд гарантування вкладів та Трансперенсі Інтернешнл Україна уклали Меморандум щодо намірів співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної системи реалізації активів неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються.

Документ передбачав, що ТІ Україна має створити електронну торгову систему для реалізації майна банків-банкрутів та забезпечувати її підтримку.

У квітні 2018 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зареєструвало державне підприємство "Прозорро Продажі". На початку січня 2019 року було затверджено склад наглядової ради ДП.

Наразі в системі ЕТС ProZorro.Продажі понад 40 електронних майданчиків забезпечують клієнтам можливість придбати активи, виставлені на продаж ФГВФО.

Нагадаємо, 11 лютого ніхто не купив активи банку олігарха-утікача Сергія Курченка з дисконтом 99%.

Зазначимо, для держзакупівель використовується система "ProZorro". У грудні 2015 року вона була передана на баланс держпідприємства "Зовнішторгвидав", пізніше його перейменували ДП "Прозорро".