Львівський завод переміг поляків у аукціоні на поставку трамваїв до Києва

Львівський завод "Електронтранс" переміг у тендері КП "Київпастранс" на постачання 26-метрових самохідних низькопідлогових трамвайних вагонів.

Про це свідчать дані у системі ProZorro, передає "Інтерфакс-Україна".

У ході аукціону 12 березня українсько-німецький "Електронтранс" запропонував трамваї за 505,392 млн грн за очікуваної вартості закупівлі 568,632 млн грн.. Другий учасник торгів - польська Pesa Bydgoszcz - пропонував вагони за 568,443 млн грн і не знижував ціну під час трьох раундів аукціону.

Трамвайні вагони мають бути випущені не раніше 2018 року, бути повністю низькопідлоговими.

Термін постачання техніки - з 1 травня до 31 грудня 2019 року.

"Київпастранс" наприкінці січня повторно оголосив два тендери на закупівлю в 2019 році 20 од. трамвайних вагонів, зокрема 10 од. 26-метрових вагонів на очікувану суму 568,632 млн грн і 10 од. 30-метрових вагонів на 503 млн грн, оскільки оголошені раніше торги було скасовано через виявлені порушення законодавства про державні закупівлі.

За інформацією на порталі ProZorro, повторний аукціон на постачання Києву десяти 30-метрових трамвайних вагонів відбудеться 3 квітня. Заявки на участь у ньому подали СП "Електронтранс" і ТОВ "Торговий дім УКВЗ-Україна" (Київ), дилер російського Усть-Катавського вагонобудівного заводу.

Заявки на первинний тендер із постачання Києву 26-метрових трамваїв, окрім "Електронтранс" і Pesa, вперше подавала також чеська TRAM FOR ENVI s.r.o., проте в повторному тендері вона вже не брала участі.

"Електронтранс" у 2017 році виграв тендер на постачання Києву семи низькопідлогових 30-метрових трамваїв.

У свою чергу до кінця 2018 році завершилося постачання 47 трамваїв польської Pesa Bydgoszcz із тих, які мало отримати КП "Київпастранс" (37 доставлено за контрактом 2017 року, 10 поставлено в 2016 році).

СП "Електронтранс" з виробництва трамваїв, тролейбусів і електробусів створили у 2011 році концерн "Електрон", німецька фірма TransTec F&E Vetschau UG і ТОВ "Автотехнопроект".

Виробничі потужності СП дають змогу виготовляти 100 трамваїв або 100 автобусів, тролейбусів або електробусів на рік.

Нагадаємо, раніше автоскладальний завод №1 (Луцьк), що входить до складу компанії "Богдан Моторс", переміг в аукціоні на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" 55 низькопідлогових особливо великих тролейбусів.