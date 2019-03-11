Міноборони уклало угоду ще з одним постачальником харчування для армії

Міністерство оборони 6 березня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Латориця темп" на поставку продуктів харчування за каталогом на суму 67,15 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані в системі "Прозорро".

"Латориця" виграла ціновий аукціон, запропонувавши поставку на 19% дешевше очікуваної ціни — 92 млн грн проти 114,31 млн грн.

Однак спочатку Міноборони відхилило найвигіднішу пропозицію через різні претензії. Потім один із найдорожчих конкурентів ПП Василенко Світлана Олександрівна оскаржив перемогу "Латориці".

Усі претензії "Латориця темп" відбила в Антимонопольному комітеті. У результаті Міноборони через три місяці після аукціону, який відбувся у листопаді 2018 року, уклало договір із фірмою. За цей час вже пройшла частина періоду, на який планували замовити поставку, тому міністерство зменшило замовлення пропорційно скороченню терміну поставки — до 67,15 млн грн.

Аналогічна ситуація склалася ще на одних торгах Міноборони очікуваною вартістю 277,66 млн грн. Їх у листопаді також виграла "Латориця темп" із ціною 210,8 млн грн. Тоді ця компанія запропонувала армії продукти за ринковими цінами, у той час як конкуренти з так званої "кримської групи" пропонували аномально дорогі товари — яйця вартістю 44,40 грн за десяток, курячі стегна за 82,58 грн за кг тощо.

Однак міністерство і конкуренти знову оскаржили перемогу "Латориці". Тому компанії довелося в котрий раз відбиватися від звинувачень у тендерній колегії АМКУ. 26 лютого остання скарга була вирішена на користь "Латориці", але з тих пір Міноборони не уклало угоди з переможцем.

Одеське ТОВ "Латориця темп" почало вигравати державні підряди у листопаді 2018 року, отримавши з урахуванням нинішнього, замовлення майже на 95 млн грн.

Як зазначає видання, з часів Віктора Януковича підряди на харчування Міноборони на півдні України розігрували виключно між двома групами компаній — "кримські" (ПП "Артек-Союз", ТОВ "Збалансоване харчування", ФОП Василенко, ТОВ "Маяк-Південь") і "генерал-єнакіївські" (ТОВ "Геус-груп", ТОВ "Ректан", ТОВ "Воєнторг", ТОВ "Продвсесвіт", ТОВ "Транс логістик центр", ТОВ "Час бажань").

Фірму "Латориця темп" заснував у 1998 році одесит Валерій Друзенко.

Нагадаємо:

Міністерство оборони 18 жовтня 2018 року за результатами тендерів замовило у ТОВ "Військторг" харчів на 107,64 мільйона гривень.

У січні 2019 року компанія "Богдан Моторс" підписала новий контракт із Міністерством оборони на поставку санітарних машин "Богдан 2251" до Збройних сил.