Українці продовжують розпродавати валюту
У лютому населення продало готівкової валюти на 63,4 мільйонів доларів більше, ніж купило.
Про це із посиланням на дані Національного банку повідомляє FinClub.
Згідно з даними НБУ, в лютому населення продало банкам і фінансовим установам 942,5 млн дол, а купило у них 879,1 млн дол.
У порівнянні з січнем, продаж валюти населенням виріс (було 912,9 млн дол), як і покупка (737,4 млн дол) — на 19,2%.
Ще в грудні 2018 року на ринку був дефіцит валюти: чиста купівля готівкової іноземної валюти українцями становила 110,1 млн дол, тоді як у листопаді цей показник був 90,5 млн дол.
Нагадаємо, у січні українці також продали валюти більше, ніж купили. Сальдо продажу банкам готівкової валюти в перший місяць поточного року повернувся в позитивну зону після двох місяців переважаючих покупок.
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