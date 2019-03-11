Український стартап залучив 150 тисяч доларів від знаменитого акселератора

Український стартап по створенню юридичних документів AxDraft пройшов у програму знаменитого американського акселератора Y Combinator і отримав 150 тисяч доларів в обмін на частку в 7% у компанії.

Про це повідомляє AIN.ua.

Стартап також представив оновлений продукт AxDraft Business - безкоштовний сервіс, який допомагає підприємцям скласти потрібний юридичний документ, наприклад, договір або акт прийому робіт.

Сервіс запустили на ринку США, у нього з'явилася бізнес-модель.

"Ми надаємо безкоштовні документи для стартапів в США за моделлю Do-It-Yourself, оскільки не бачимо цінності в самому документі. Якщо стартап хоче отримати фолоу-ап, консультацію або аналіз коментарів контрагента за нашим контрактом - він може завантажити їх в AxDraft і ми надамо аналіз за фіксованою вартістю (з ціною ми ще експериментуємо) у співпраці з юристами, які використовують AxDraft у своїй роботі", - розповів засновник AxDraft Business Юрій Заремба.

В Україні цю модель монетизації ще не запускали - поки тестують. Контент для України орієнтований на малий бізнес і повністю безкоштовний.

Раніше стартап залучив інвестиції з оцінкою 1,33 млн євро від компанії Overkill. Тоді ж Заремба повідомив, що засновники компанії переїхали в Кремнієву долину і займаються розвитком продукту в США.

Нагадаємо:

Український стартап для оцінки ефективності продажів залучив 30 мільйонів доларів.

Стартап-розшифрувальник з офісом в Україні залучив 23 мільйони доларів.