Фігуранти кримінальної справи виграли тендер на 600 мільйонів

14 лютого Служба автомобільних доріг в Черкаській області повідомила про намір укласти з ТОВ "ШРБУ-48" договір про ремонт ділянки дороги Київ-Одеса вартістю 618,9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє журналістський проект "18000", передають "Наші гроші".

Служба автомобільних доріг у Черкаській області провела тендер на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 143+028 – км 152+918, що пролягає на Черкащині.

Послуга має бути надана протягом 2019 р. Підрядник облаштовує дорожнє полотно, тротуари, бордюри, огорожу, насипає узбіччя та розчищає кювети. Техзавданням передбачено розширення проїзної частини. Окрім того, підрядник ремонтує автопавільйони, улаштовує два придорожні туалети, встановлює зупинки, наносить дорожню розмітку пластиком та стрічкою, встановлює 250 дорожніх знаків.

ТОВ "ШРБУ-48" прописане в Умані. Його директором значиться Руслан Губа. Головним бенефіціаром товариства (90%) є Бахтіяр Сапаєв, по 5% мають Ігор Воткалюк та Руслан Губа. Воткалюка, Сапаєва та Губу поєднує ПАТ "Уманьавтодор", яке покинуло недобудованим міст у Запоріжжі і нині фігурує в низці кримінальних проваджень. Воткалюк працював там головним інженером, Губа був головою правління товариства, а Сапаєв – одним із власників.

Сапаєв продав свій контрольний пакет акцій в "Уманьавтодорі" у вересні 2017 року, а у жовтні разом із Губою увійшов до числа засновників "ШРБУ-48", яке на той момент очолював Воткалюк. З тих пір і розпочалися великі тендерні перемоги підприємства.

Із 2017 року ТОВ "ШРБУ-48" виграло дорожніх тендерів на 1,2 млрд грн.

У 2005-2010 рр. Сапаєв очолював Службу автомобільних доріг в Черкаській області, а в 2010 р. був директором ДК "Автомобільні дороги України".

Видання Forbes у своєму розслідуванні пов’язало його із Володимиром Демішканом – другом Віктора Януковича і багаторічним очільником Служби автомобільних доріг.

У своїй тендерній пропозиції ТОВ "ШРБУ-48" вказує, що орендуватиме техніку в іншого уманського товариства, що належить Сапаєву – ТОВ "Авангард". За інформацією київської прокуратури, "ШРБУ-48" та "Авангард" разом з "Уманьавтодор" звітують до податкової з однієї ІР-адреси.

З листопада 2017 року прокуратура розслідує злочинну схему за участі "Уманьавтодору" та "Авангарду". Досудове слідство встановило, що загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівниками "Уманьавтодору" протягом 2016-2017 рр. складає 117 млн грн. Всі ці кошти надходили на рахунки товариства від служб автомобільних доріг у Київській, Запорізькій, Волинській та Полтавській областях. У рамках розслідування, у червні минулого року суд арештував банківські рахунки "Уманьавтодору", а в серпні арештував рахунки ТОВ "Авангард".

Окрім того, Поліція розслідує ремонтні роботи "ШРБУ-48" на місцевій дорозі Орадівка – Христинівка-Жашків-Корсунь-Шевченківський-Мошни-Сарни та на державній дорозіТ-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань через можливе завищення об’ємів виконаних робіт.

Нагадаємо, раніше тендер "Укрзалізниці" на поставку бронежилетів виграли шахраї.